Francisco Igea: "La imagen que damos es penosa"

Igea dice que "la imagen que damos es penosa" y que en "este país hay días que uno se deprime, somos la gente más sectaria del mundo". "Yo no puedo criticar que unos señores hagan un hospital, pero no todo puede ser negro o blanco. Estamos enfermos en los dos lados. Esto es una locura. No puede ser que se estén muriendo miles de personas y nosotros estemos metiéndonos el dedo en el ojo", ha destacado. "Llevamos muchos meses tomando decisiones con una pistola en la cabeza. Moralmente, la situación es muy compleja. Estamos siempre al límite".