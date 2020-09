Francis Ford Coppola confirma una reedición de “El Padrino III” para darle un final “más apropiado”

A través de un comunicado Coppola señaló que esta entrega llegara de la mano de Paramount Pictures y que se mantendrá fiel al guión de Mario Puzo, por lo que llevara el título de: “Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone”. Asimismo, explicó que “para esta versión del final, he creado un nuevo inicio y un nuevo desenlace, y arreglamos algunas escenas, tomas y entradas musicales. Con estos cambios y la restauración de las grabaciones y el sonido, para mí se convierte en una conclusión mucho más apropiada de ‘El padrino’.