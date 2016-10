Francia se rebela contra la nueva normativa europea para las quiebras bancarias

16 meneos 68 clics

Francia prepara una ofensiva contra la nueva regulación europea que persigue que los contribuyentes no acaben pagando los rescates de los grandes bancos sistémicos.Según publica el diario Financial Times, París teme que las entidades francesas se vean especialmente señaladas por esta regulación..UE quiere evitar que los bancos sean demasiado grandes para caer (too big to fail) forzándoles a emitir deuda o pasivo con capacidad de absorción de pérdidas (TLAC) de la que puedan tirar si se encuentran en apuros.La norma podría obligar a los bancos..