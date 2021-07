Francia rebaja a 24 horas la validez del test para los viajeros desde España

Francia impondrá desde este fin de semana a los viajeros procedentes de España y Portugal que no estén vacunados un test covid negativo realizado como mucho 24 horas antes, y no 72 horas como hasta ahora, ante el fuerte crecimiento de los contagios en esos dos países. El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, oficializó este jueves la medida en una entrevista en la emisora France Info en la que reiteró su recomendación a los franceses que todavía no hayan reservado sus vacaciones para que no vayan a España y Portugal.