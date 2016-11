Francia: las mujeres jóvenes víctimas de la violencia de género las más difíciles de detectar.(FR)

2 meneos 7 clics

En Ile-de-France, departamento administrativo al que corresponde París, 1 de cada 5 mujeres víctimas de violencia de género tienen entre 20 y 24 años según una encuesta en Francia (Enveff 2000). Sin embargo, éstas están "fuera del radar", como indica el observatorio del Centro de París para la Igualdad de Género en un informe. Las mujeres que necesitan asistencia de entre 18 a 25 años ya son un 11% del total. Son más invisibles aquellas que no tienen hijos y que no viven con su compañero, en algunos casos no son conscientes de sufrir violencia.