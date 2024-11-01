edición general
2 meneos
3 clics
Macron encuentra su as en la manga, prohibir LFI [fr]

Macron encuentra su as en la manga, prohibir LFI [fr]

El asesinato del activista de extrema derecha Quentin Deranque ha sido como un acelerador de partículas. Todos lo ven como una oportunidad de oro para acabar con Jean-Luc Mélenchon y sus fieles. A la izquierda, algunos, como François Hollande, incapaces de tomar el liderazgo político, juegan con golpes en la barbilla para aislarlos de manera autoritaria. El expresidente afirma: "No puede haber, para las próximas elecciones, una alianza entre los socialistas y La France insoumise (LFI). Considero que la relación con LFI ha terminado".

| etiquetas: francia , izquierda alternativa , represión
2 0 0 K 26 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 26 actualidad
Milmariposas #2 Milmariposas
Me parece a mí que Hollande se está convirtiendo en el Felipe González de Francia. :roll:
0 K 13

menéame