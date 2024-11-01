·
Francia amenaza con vetar a Shein por vender muñecas sexuales con apariencia infantil
El ministro de Economía, Roland Lescure, advierte que pedirá prohibir el acceso de la plataforma al mercado francés si se repiten estos comportamientos
|
etiquetas
:
francia
,
shein
1
0
5
K
-31
actualidad
2 comentarios
relacionadas
#1
teneram
#0
En Portada:
www.meneame.net/m/actualidad/francia-denuncia-shein-vender-munecas-sex
2
K
52
#2
Gandark_S1rk
espero que no se vuelva a repetir, que este de acuerdo con un frances.
1
K
21
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
