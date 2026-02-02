La francesa Havas compra Acento, la consultora de lobby de los exministros Pepe Blanco y Alfonso Alonso

Havas Media Group, una de las agencias de medios de comunicación más grandes del mundo, ha acordado la compra de Acento Publics Affairs, la consultora empresarial y política cuya cabeza visible es José Blanco. El valor de la transacción con la multinacional con sede en París y accionista destacado de Prisa se sitúa cerca de los 30 millones. Tanto Blanco como Alonso seguirán trabajando para la consultora.