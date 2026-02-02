edición general
La francesa Havas compra Acento, la consultora de lobby de los exministros Pepe Blanco y Alfonso Alonso

Havas Media Group, una de las agencias de medios de comunicación más grandes del mundo, ha acordado la compra de Acento Publics Affairs, la consultora empresarial y política cuya cabeza visible es José Blanco. El valor de la transacción con la multinacional con sede en París y accionista destacado de Prisa se sitúa cerca de los 30 millones. Tanto Blanco como Alonso seguirán trabajando para la consultora.

4 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
Menudo artículo más hediondo de éste puto panfleto derechista lanzando todo tipo de acusaciones sacadas de los cojones del articulista. Terminas de leerlo y te queda la impresión de que Pepiño Blanco se ha embolsado tropecientos millones y de que malvadas corporaciones acuden a ellos cuando necesitan recibir oscuros favores de Moncloa como por ejemplo los chinos o los marroquíes.

La realidad: un holding capitalista francés ha comprado una empresa mediática española. Fin.
3 K 55
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo *
Ah las hordas progresistas de menéame, antes se rasgaban las vestiduras y ahora es una venta irrelevante, demostrando que son gente que adaptan sus principios a las necesidades del momento, como decía el número 1
Las sombras del poder: así mueve hilos en el Gobierno Acento, el lobby de exministros …   » ver todo el comentario
0 K 20
#4 Grahml
Mientras no sea el acento texano de Aznar, todo bien.

Badumchisss.


Perdón :foreveralone:
0 K 19
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Parece ser que tanto Blanco como Alonso son muy válidos, al contrario que la mayoría de los que están metidos en la derecha nacionalista madrileña ppvox, para trabajar en la privada, de lo contrario esa agencia no la comprarían ni los salvadoreños.
0 K 14

