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Un francés de 18 años sube y clava una cruz de 35 kilos en el Aneto
El joven alpinista Maël Le Lagadec asciende al Aneto con una cruz de madera para sustituir la original, vandalizada (y desaparecida) hace apenas un mes.
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:
aneto
,
cruz
,
reposición
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vandalismo
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#2
jfgaliza
"Un episodio que provocó indignación entre montañeros y vecinos de Benasque." Supongo que entre algunos, otros lo celebrarían. Esa cruz ahí no pinta nada, el acto vandálico es ponerla, y espero que se restituya el entorno a su estado original.
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#4
vicvic
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#2
75 años llevaba, sin hacer mal a nadie. Hay muchas cosas que no son necesarias y no por ello merecen ser vandalizadas por gente con mucho tiempo libre y muy malas ideas en su interior.
Si la vuelven a robar, tarde o temprano se volverá a restituir, eso está claro.
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#1
Pixmac
¿Se llevaron una cruz metálica de cerca de 100 kilos y cree que una de madera de 35 kilos durará? De sueños también se vive.
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#3
lameiro
Debería estar prohibido abandonar basura en el monte.
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#5
DotorMaster
Deberían poner ahí un pedestal y encima un Tesla.
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Si la vuelven a robar, tarde o temprano se volverá a restituir, eso está claro.