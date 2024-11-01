Fran Villalba, empresario: “En España hay pobreza porque la población tiene una mentalidad muy cómoda. Van al trabajo, fichan, almuerzan y viven de subvenciones”

Este emprendedor asegura que quienes no llegan a fin de mes lo hacen por haber elegido mal sus estudios o por querer trabajar “lo menos posible”. El emprendedor, que se presenta como fundador de ‘Internxt’, una empresa de 40 millones de euros, contrapone su historia personal de éxito a lo que describe como una sociedad conformista.
| etiquetas: fran villalba , internxt , trabajo , subvenciones
¿Quien?
¿En serio quien es este gañán y por qué me deberia importar su opinion?
Skaworld, aficcionado a los aperitivos salados: "En España hay idiotas porque la población tiene mentalidad muy cómoda. Escuchan idioteces y no le aplauden la cara al subnormal por vagancia, y esto hace que los idiotas, sin su depredador natural, se vengan arriba y salgan por la tele"
Edito: algunas han salido bien, eso sí. Un muy buen amigo mío se benefició de Lanzadera en un negocio que ya tenía unos añitos de rodaje y le fue muy bien.
Por eso en mi casa La Secta está prohibida, salvo si hacen por la noche alguna peli que apetezca ver. El resto, ni el puto Wyoming.
Habrá que ver si este es ladrón, o hijo de. Parece que lo primero.
acumular premios y subvenciones, entre los que destacan las ayudas de IVACE para el
desarrollo de nuevos productos TEIC (2021 y 2022)"
Un empresario muy cómodo, almuerza y vive acumulando subvenciones : www.aepd.es/documento/premio-angela-ruiz-robles-2023-internxt.pdf
Porque vamos, si vas al trabajo, ni estarás cobrando el paro ni el IMV. Así que descartado.
Bien, si se refiere a eso, pues si, puede ser, hay muchas empresas que viven del dinero público. Eso es cierto.
No se hasta que punto esto puede generar pobreza, esa parte no la entiendo.
Seguro que, en otro país, si te valoran como mereces y no tienes que aguantar a vagos.
A su juicio, parte de quienes no llegan a fin de mes lo hacen por haber estudiado “carreras por amor al arte que no sirven para nada, sin tener en cuenta las necesidades del mercado real”
En fin, lo que diga está persona es irrelevante.
Precisamente el capitalismo incita a ganar el mayor capital posible con el menor esfuerzo. Y si otros hacen el trabajo por ti, mejor que mejor. De eso viven las garrapatas a.k.a. capitalistas/rentistas/etc.
La gente no llega a fin de mes porque los empresarios españoles no… » ver todo el comentario