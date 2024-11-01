edición general
Fran Villalba, empresario: “En España hay pobreza porque la población tiene una mentalidad muy cómoda. Van al trabajo, fichan, almuerzan y viven de subvenciones”

Este emprendedor asegura que quienes no llegan a fin de mes lo hacen por haber elegido mal sus estudios o por querer trabajar “lo menos posible”. El emprendedor, que se presenta como fundador de ‘Internxt’, una empresa de 40 millones de euros, contrapone su historia personal de éxito a lo que describe como una sociedad conformista.

skaworld #1 skaworld
Otro titular que solo me suscita una pregunta

¿Quien?

¿En serio quien es este gañán y por qué me deberia importar su opinion?
17 K 208
victorjba #7 victorjba
#1 Parece ser el CEO de Internxt, una app de almacenamiento en la nube... con bastantes reseñas negativas xD
2 K 34
skaworld #15 skaworld *
#7 #11 En ese caso:

Skaworld, aficcionado a los aperitivos salados: "En España hay idiotas porque la población tiene mentalidad muy cómoda. Escuchan idioteces y no le aplauden la cara al subnormal por vagancia, y esto hace que los idiotas, sin su depredador natural, se vengan arriba y salgan por la tele"
5 K 62
Urasandi #18 Urasandi
#7 y que dice que ha estudiado en la pública, que curra desde los 16...business-people.es/protagonistas/fran-villalba-joven-26-anos-desafia-p
0 K 11
woody_alien #11 woody_alien
#1 Uno de Castellón que llamó la atención del Roig y consiguió que le financiase la empresa que tiene, nosequé de almacenamiento en la nube con cifrado.
2 K 28
Supercinexin #17 Supercinexin *
#11 El Roig, con sus cientos de millones para gastar, ha financiado cada cancamusa en la Lanzadera que no veas. Apps chorras a porrillo que no han durado ni un año.

Edito: algunas han salido bien, eso sí. Un muy buen amigo mío se benefició de Lanzadera en un negocio que ya tenía unos añitos de rodaje y le fue muy bien.
0 K 18
Supercinexin #14 Supercinexin
#1 Parece ser que es otro de esos payasos de feria que sacan en las tertulias para progres gafapastas de La Secta que gustan de elevados y sesudos debates filosóficos. El objetivo es ganar más audiencia llevando a "todas las opiniones", especialmente "las más controvertidas".

Por eso en mi casa La Secta está prohibida, salvo si hacen por la noche alguna peli que apetezca ver. El resto, ni el puto Wyoming.
2 K 34
senfet #16 senfet
#1 Es otro iluminado que se hizo rico. Como Tim Gurner, el australiano oportunista, que pedía más desempleo y criticaba a los trabajadores por comer aguacates: www.meneame.net/search?q=Tim+Gurner
1 K 21
Escafurciao #24 Escafurciao *
#1 a mí me suscita saber quién es su padre y su abuelo y su bisabuelo y donde estudió y si lo pagó su padre o quien pagó a su abuelo y que robo su bisabuelo y...
2 K 22
Castigadordepagascalers #4 Castigadordepagascalers *
Otro soplapollas esclavista en busca de casito, caricias rápidas y expropiación. Es que nos lo ponen a huevo. xD
5 K 61
Milmariposas #3 Milmariposas
Si este tipo fuera candidato de First Dates, lo etiquetarían de cacho tóxico, perverso narcisista como poco. {0x1f4a9}
3 K 37
ehizabai #5 ehizabai
El rico, o es ladrón, o hijo de ladrones.

Habrá que ver si este es ladrón, o hijo de. Parece que lo primero.
3 K 24
Urasandi #10 Urasandi
#5 Huele a riqueza por vía genital.
1 K 14
comadrejo #23 comadrejo *
"Nuestros productos han sido fruto de una estrategia de I+D+i que nos ha permitido
acumular premios y subvenciones, entre los que destacan las ayudas de IVACE para el
desarrollo de nuevos productos TEIC (2021 y 2022)"

Un empresario muy cómodo, almuerza y vive acumulando subvenciones :troll:: www.aepd.es/documento/premio-angela-ruiz-robles-2023-internxt.pdf
1 K 22
angelitoMagno #12 angelitoMagno
¿A que subvenciones se refiere? ¿A las que reciben los empresarios?

Porque vamos, si vas al trabajo, ni estarás cobrando el paro ni el IMV. Así que descartado.

Bien, si se refiere a eso, pues si, puede ser, hay muchas empresas que viven del dinero público. Eso es cierto.
No se hasta que punto esto puede generar pobreza, esa parte no la entiendo.
1 K 17
#8 Leon_Bocanegra *
Al subnormal este le daba yo una subvención para que me chupase la **#+_; pedazo de imbécil.
1 K 15
yopasabaporaqui #21 yopasabaporaqui
Fran Villalba, idiota.
1 K 15
#9 Khanbaliq
Tienes razón, Fran, vete, huye de este país y no vuelvas.

Seguro que, en otro país, si te valoran como mereces y no tienes que aguantar a vagos.
1 K 11
valandildeandunie #13 valandildeandunie
Y lo malo?
0 K 11
#2 DatosOMientes
En la parte de "han elegido mal sus estudios" puedo estar de acuerdo. Hay trabajos con más demanda que otros y, por tanto, con mayores salarios.
0 K 10
tunic #6 tunic
Valiente ignorante.

A su juicio, parte de quienes no llegan a fin de mes lo hacen por haber estudiado “carreras por amor al arte que no sirven para nada, sin tener en cuenta las necesidades del mercado real”

En fin, lo que diga está persona es irrelevante.
0 K 10
toshiro #25 toshiro
Otra opinión de mierda que necesitábamos conocer
0 K 9
pazentrelosmundos #19 pazentrelosmundos
Pero si les da con la subvención, para que van a fichar?
0 K 7
Entresijos #20 Entresijos
Otro hombre hecho a si mismo que nos da todo tipo de consejos menos el bueno: Nacer en una familia acomodada
0 K 7
#22 jaramero
A este le falta un hervor. Se le ve que repite las gilipolleces que le han vomitado en la cara en alguna chapa de esas de emprendedores, donde un caradura le ha sacado los cuartos por decirle lo que quería escuchar.

Precisamente el capitalismo incita a ganar el mayor capital posible con el menor esfuerzo. Y si otros hacen el trabajo por ti, mejor que mejor. De eso viven las garrapatas a.k.a. capitalistas/rentistas/etc.

La gente no llega a fin de mes porque los empresarios españoles no…   » ver todo el comentario
0 K 7

