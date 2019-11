Fragmento del libro de José Bono donde cuenta como interpretó a petición del rey Juan Carlos I a un abertzale  

"Me comenta que va a recibir a los diputados de la coalición nacionalista vasca Amaiur, pero que los va a atender, exclusivamente, por mandato constitucional. Le aconsejo que los reciba con circunspección, dándoles la mano con un gesto grave. Entonces el Rey se levanta y me dice que ensayemos cómo se le tiene que dar la mano, y así lo hacemos. Resulta ingenuo, y por otra parte, es una prueba de confianza que el rey me diga: "Mírame a la cara a ver si estoy serio mientras te doy la mano, como si fueras uno de ellos."