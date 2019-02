Fox News se niega a emitir un anuncio antinazi durante el show de Sean Hannity, por no ser "apropiado" [Eng]  

Fox News piensa que un documental anti-nazi nominado al Oscar es antitético con los valores pro-Trump del show de Hannity y por lo tanto se ha negado a emitir el anuncio de la película. El anuncio es parte de la promoción del cortometraje documental, nominado al Oscar este año, A night at the Garden, que relata la manifestación nazi de 1939 en la ciudad de Nueva York, mandando una advertencia: "It Can Happen Here" (Puede pasar aquí).