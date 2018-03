Las fotos que yo quemo

Pues voy a salir a quemar una foto de los reyes de España. Y una de Franco, de paso, que seguro que molesta a más gente que le dé candela al dictador que al rey. Y quizás me acerque hasta el Valle de los Caídos a quemarlas, sí, ¿por qué no? Voy a quemar esa en la que salen Juan Carlos I, Felipe VI de niño y el dictador Franco, y así me ahorro en impresiones, que no está la cosa para grandes gastos.