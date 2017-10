Fotografías cóncavas de fascinantes paisajes norteamericanos imposibles  

El fotógrafo Aydin Büyüktas, con sede en Estambul, viajó a Estados Unidos a finales de 2016 para ampliar su colección de imágenes curvas. Inspirado por los escritores de ciencia ficción, en particular la novela de Flatland de Edwin Abbot de 1884: A Romance of Many Dimensions, utiliza la manipulación digital para trascender los límites de la visión humana y crear su propia manera de ver el mundo, o en sus palabras un "romántico multidimensional punto de vista." Los resultados son, a nuestro juicio, hipnóticos.