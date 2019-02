Durante los últimos días numerosos medios de comunicación han viralizado la historia del primer leopardo negro fotografiado en 100 años. El problema es que esto no es cierto. Las imágenes tomadas por Will Burrad Lucas son preciosas y no esconden ninguna trampa. Sin embargo, dicho animal ya había sido fotografiado con anterioridad, pero por fotógrafos kenianos, por lo que la noticia no había trascendido.