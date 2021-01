«La foto no es tan buena» dice autor de la famosa imagen de Bernie Sanders convertida en ‘meme’

[C&P] «La foto no es tan buena, no es una buena composición. No la voy a incluir en mi portafolio», comenta Smialowski. [...] Según explica, trabaja con una réflex de Nikon y un teleobjetivo. Desde la distancia vio a Sanders sentarse lejos de otros invitados -respetando la distancia social, puntualiza- y le pareció que podía ser interesante. Hizo dos fotos, relata, la segunda era mejor de composición pero en la primera el gesto le gustaba más, así que fue la que envió. «En fotoperiodismo el contenido manda, la composición es secundaria.