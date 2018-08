Una foto de Melania Trump trabajando en el jardín con ropa de miles de dólares, nueva fuente de memes en EEUU

Una fotografía de Melania Trump haciendo jardinería se ha viralizado este martes, a 10 meses de su publicación original. La imagen corresponde al evento Boys and Girls Club of Washington, realizado el pasado 27 de septiembre. Ese día, la Primera Dama de Estados Unidos se acercó a la huerta de la Casa Blanca, junto con una docena de niños, para promover la alimentación saludable y el ejercicio; sin embargo, los internautas no tardaron en analizar la marca de las prendas de la primera dama, encendiendo la mecha de las bromas en Internet.