"La foto es una cosa y conseguir el voto de los compromisarios es otra"

El director de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón, ha señalado este lunes que el apoyo de Maria Dolores de Cospedal a la candidatura de Pablo Casado no asegura el respaldo de los compromisarios al hasta ahora vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. En esta línea, ha defendido la independencia de los compromisarios que, según Ayllón, no son de ninguno de los candidatos si no del PP.