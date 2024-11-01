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Foto de los concejales del ayuntamiento de Tower Hamlets elecciones mayo 2026 (Londres) (ENG)
Foto de los concejales del ayuntamiento de TowerHamlets de Londres.
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#3
skaworld
Lo primero es que no son todos los concejales del ayuntamiento, son concejales de un partido politico llamado Aspire que se caracteriza por tener bastante personal de origen hindi, si vamos a coger fuentes internacinales, lo minimo es saber leer lo q dice lo segundo es.... Y?
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#5
themarquesito
#3
En Tower Hamlets el porcentaje de asiáticos (mayormente de la antigua India Británica) y negros es muy alto, así que no me sorprende esa composición en un partido local y localista.
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#2
Leon_Bocanegra
Aaaaaaaag que viene el gran reemplazo, huyamos!!
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#1
ochoceros
Tanto invadir países... FAFO
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#7
Meneador_Compulsivo
*
UK yes!
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#8
chochis
Menudo cherrypicking
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#4
oscarcr80
Agarráos los machos. En pocas décadas en España pasará lo mismo.
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#6
ehizabai
#4
Cojo la lista local del Partido Socialista en mi pueblo, en Gipuzkoa, y ya pasa lo mismo.
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#9
Cantro
#4
recuerdo cierto partido que no hace tanto tenía nombres tan patrios como De Meer, Tertsch, Smith...
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