Una fórmula descubierta por Galileo

Que se rompan las cifras,

sin poder calcular

ni el tiempo ni los besos.

Y al otro lado ya

de cómputos, de sinos,

entregarnos a ciegas

–¡exceso, qué penúltimo!–

a un gran fondo azaroso

que irresistiblemente

está

cantándonos a gritos

fúlgido de futuro:

“Eso no es nada, aún.

Buscaos bien, hay más”.

Pedro Salinas, La voz a ti debida (1933). Poema [19], versos 726-739

Este poema sobre cifras y cómputos habla de un amor sin límites. Me parece una hermosa manera de introducir una no menos bonita fórmula descubierta por Galileo en 1615: