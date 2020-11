La formación del Himalaya, el techo del mundo

Hace unos años se hizo viral el hecho de que la cumbre del Everest no era la parte de la superficie terrestre más alejada del centro de la Tierra sino el volcán Chimborazo, en Los Andes centrales. Esto es así porque en realidad nuestro planeta no es una esfera perfecta, sino que tiene un ligero achatamiento polar que hace que el radio terrestre sea mayor en el ecuador que en los polos y que no sea el mismo a la latitud del Everest (27º 59′ 17” N) que a la latitud del Chimborazo (1º 28′ 09” S). No obstante, altura y altitud no son lo mismo.