Ford planea cerrar sus factorías en el Reino Unido en caso de Brexit duro

Ford avisó a la primera ministra británica Theresa May que se estaba preparando para llevar la producción fuera del Reino Unido en caso de que Reino Unido y la UE no llegasen a un acuerdo y se consumara un Brexit duro. Según The Times, el gigante estadounidense aviso al ejecutivo británico en una reunión privada con diversos representantes de la industria. Ford posee dos fábricas en el Reino Unido y da trabajo directo a 13.000 personas. Concretamente fabrica motores en Dagenham y transmisiones en Halewood.