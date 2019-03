Forcadell defraudada con el procés: carga contra Junqueras y Puigdemont por estar en prisión

“Yo me metí en esto porque Oriol Junqueras me dijo que no iba a pasar nada y mira al final lo que me ha pasado." Las palabras desveladas por la compañera de Forcadell pueden servir para entender la situación por la que está pasando la política catalana y en que punto se encuentran las relaciones con otros políticos independentistas como Oriol Junqueras o Carles Puigdemont.