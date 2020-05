Hoy el sitio Forbes Estados Unidos publicó un controversial artículo llamado Inside Kylie’s Jenner web of lies and why she is no longer a billionaire (“Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es multimillonaria”).En él se expone que la menor del clan Kardashian mintió “sobre las cifras de su compañía y falsificó declaraciones de impuestos para alcanzar el estatus de multimillonaria”.