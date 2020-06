Un fondo público para entrar en el capital de empresas privadas, propuesta de Compromís para superar la crisis

El Fondo Estratégico Valenciano de Inversión Pública es una de las propuestas estrella que ha presentado este miércoles el think tank de Compromís. Plantea que el estado participe “en actividades empresariales privadas” que se consideren “estratégicas” por su productividad, valor añadido, conocimiento o innovación. Eso significaría inversiones en dichas empresas, pero no a fondo perdido, sino entrando como parte del capital. “No como ahora, que nos hacemos cargo de las pérdidas de las empresas, pero después no nos hacemos cargo de los benef...