El Fondo Monetario Internacional (FMI) garantizó el envío de 10.870 millones de dólares a la Argentina: le exigió al gob  

Luego de la última revisión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde para el giro de u$s 10.870 millones, medida que se hará efectiva recién dentro de unos días cuando los delegados de todos los países miembro aprueben definitivamente el desembolso. Este nuevo préstamo le permitirá al gobierno de Mauricio Macri “subastar desde abril u$s 60 millones por día para satisfacer las necesidades de gasto fiscal del gobierno federal por u$s 9.600 millones”, informaron.