Fomento retrasa de nuevo a otoño de 2017 la llegada del AVE a Granada

Una década después el andén del AVE en Granada sigue desierto. No porque no transite ningún convoy sino porque directamente no hay vías. Sin embargo ahora parece que vuelve a haber luz sobre el tema tras la reunión mantenida este jueves por el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, con las principales instituciones granadinas involucradas en el asunto. Dicha luz arroja un nuevo horizonte: otoño de 2017 para la llegada de la Alta Velocidad a la capital granadina.