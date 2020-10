Cómo se nota que no tienen que pagar ellos la factura. A las 9 de la mañana en el hemiciclo ya hace más calor que en cualquier vivienda con calefacción central. Debe ser que Abascal, al ser de Bilbao, no soporta bien las altas temperaturas, porque hoy no ha venido al Congreso. Resulta curioso que no acudas a una sesión de control, cuando precisamente estás exigiendo que el Gobierno comparezca cada 15 días para rendirte cuentas. “¡Abascal no ha venido porque le escuece todavía!”.