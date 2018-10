El FMI pide continuidad, pero España necesita cambio

La idea de que la devaluación salarial y la mejora de la competitividad son el origen de la recuperación es un mito difícil de sostener. La flexibilidad laboral no ha propiciado tampoco una creación más intensa de empleo,aunque sí más precaria. No se puede explicar el elevado crecimiento registrado en España desde 2014 sin atribuir una influencia decisiva a los vientos de cola. No son compatibles las reformas estructurales con la caída observada en el crecimiento potencial y el aumento de la tasa de paro de equilibrio. Las políticas de recorte