Florida suspende mandatos de vacunación en las escuelas, el primer estado en hacerlo

El Cirujano General de Florida, Joseph Ladapo, anunció el miércoles que todos los mandatos de vacunas del estado para las escuelas terminarán pronto, el primer estado en tomar esa medida. El estado exige vacunas para los niños en edad escolar, incluidas las que protegen contra la varicela, el sarampión, las paperas, la rubéola, la polio y la hepatitis B. Ladapo comparó los mandatos de vacunación con una “esclavitud” “Todas. Hasta el último de ellas”, dijo Ladapo. “¿Quién soy yo, como hombre, para decirles qué deben poner en sus cuerpos?”.