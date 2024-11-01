Floreana: la "utopía tropical" en una isla de las Galápagos que terminó en una misteriosa historia de muertes y desapariciones

Las islas Galápagos, frente a la costa pacífica de Ecuador, han sido el escenario de historias que cambiaron el mundo. La más recordada es la protagonizada por Charles Darwin que, a partir de su trabajo de campo en el archipiélago, formuló su famosa teoría de la evolución por selección natural. Otro relato menos conocido involucró a un grupo de parejas y familias europeas que llegaron a una de las islas, Floreana, con la pretensión de construir allí una "utopía tropical".