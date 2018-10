‘Flight of the Conchords’: los hipsters también ríen

El pasado 3 de julio, Flight of the Conchords, el dúo musical neozelandés formado por Bret McKenzie y Jemaine Clement, ofrecieron un concierto en Londres que fue filmado por HBO y ya está disponible en su plataforma. Diez años después de la versión en serie con el mismo nombre, Flight of the Conchords (HBO, 2007-2009), la pareja de artistas hipsters regresaba para interpretar sus canciones predilectas y ofrecer alguna nueva.