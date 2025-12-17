La flexibilización de la prohibición de los motores de combustión en Europa es una obra maestra de manipulación política

Europa ha decidido rebajar las exigencias a la industria automovilística para poder seguir vendiendo coches con motor de combustión más allá de 2035, y eso a pesar de saber que su papel será simbólico para entonces. Un movimiento de manipulación cortoplacista que le costará el futuro a Europa para alegría de China.
| etiquetas: europa , flexibilización , combustión , eléctrico , manipulación , china
www.diariomotor.com/noticia/ventas-coches-chinos-europa-mayo-2025/?hl=.
Seguro que hay datos más recientes pero no me apetece buscar.
Tampoco estamos en la misma situación geopolítica que cuando se definieron esos objetivos.
Rectificar es de sabios