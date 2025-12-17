edición general
La flexibilización de la prohibición de los motores de combustión en Europa es una obra maestra de manipulación política

Europa ha decidido rebajar las exigencias a la industria automovilística para poder seguir vendiendo coches con motor de combustión más allá de 2035, y eso a pesar de saber que su papel será simbólico para entonces. Un movimiento de manipulación cortoplacista que le costará el futuro a Europa para alegría de China.

Gry #2 Gry
Los fabricantes europeos son imbéciles. Este año el 70% de los coches chinos que se están vendiendo en la UE llevan motores de combustión:

www.diariomotor.com/noticia/ventas-coches-chinos-europa-mayo-2025/?hl=.

Seguro que hay datos más recientes pero no me apetece buscar. :-P
cosmonauta #1 cosmonauta *
En todo caso la presión de los ciudadanos que no estamos comprando los eléctricos que se esperaban.

Tampoco estamos en la misma situación geopolítica que cuando se definieron esos objetivos.

Rectificar es de sabios
