edición general
1 meneos
55 clics

Flatpak no funciona en Ubuntu 25.10, pero una solución está en camino [eng]

No eres solo tú: Flatpak simplemente no funciona en la nueva versión de Ubuntu 25.10. ¿La buena noticia? El error ha sido confirmado y los desarrolladores de Canonical están trabajando en una solución.

| etiquetas: flatpack , ubuntu , 25.10 , roto
1 0 0 K 20 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 20 tecnología

menéame