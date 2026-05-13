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El flanco este de la OTAN se une para reclamar a los aliados un aumento del gasto militar

Los países nórdicos y de Europa oriental se reúnen en Bucarest y subrayan la importancia de la relación con Estados Unidos.

| etiquetas: rumania , rusia , ucrania , otan , polonia
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3 comentarios
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HeilHynkel #2 HeilHynkel *
La rama OTANazi pide casito y que no miren cuando hacen homenajes a las SS. Que por algo consiguieron exterminar al mayor porcentaje de judíos de todos los paises dominados por el Eje.
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JackNorte #1 JackNorte
Si para otro genocidio
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aupaatu #3 aupaatu
Pues que pidan una estrella en la unión estadounidense.
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