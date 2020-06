La Fiscalía ve motivos para actuar contra el juez Serrano de Vox por el presunto fraude de subvenciones

CASO SERRANOLa Fiscalía ve motivos para actuar contra el juez Serrano de Vox por el presunto fraude de subvenciones destapado por infoLibre La investigación penal llega la Fiscalía Superior de Andalucía por la condición de aforado del presidente del grupo de Vox, que no responde a este periódico Serrano constituyó una empresa declarando que aportaba una maquinaria que no tenía y gracias a ello obtuvo un préstamo público de 2,48 millones que no ha sido devuelto para una fábrica sin terminar La Fiscalía de Sevilla, que ve indicios de delito, cont