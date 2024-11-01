La Fiscalía turca acusa ahora de espionaje al rival de Erdogan, tras ser absuelto de corrupción

Ikram Imamoglu era el alcalde de la mayor ciudad de Turquía, Estambul y sigue siendo la única persona a la que se cree capaz de derrotar en las urnas al actual mandatario Recep Tayipp Erdogan. El exregidor ha recibido buenas y malas noticias. La primera, que tras llevar encarcelado en prisión preventiva desde marzo, ha sido absuelto de una de las dos acusaciones que pesaba contra él. La otra noticia es que seguirá encarcelado, la Fiscalía turca lo acusa ahora de "espionaje político" .