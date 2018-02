La Fiscalía sospecha que un cargo de Aguirre cobró por perdonar una sanción a OHL

El ex director de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y ex consejero delegado de la empresa del Metro de Madrid (Mintra) Jesús Trabada,responsable de que OHL no fuera sancionada pese a que paralizó la construcción del tren de Móstoles a Navalcarnero por el que presuntamente I.González cobró una mordida superior el millón de euros,acabó siendo socio de Javier López Madrid,yerno del dueño de la constructora,Miguel Villar Mir,según reconoce en su declaración ante el magistrado que instruye el 'caso Lezo'. “¿Y es usted el que toma la decisi