La Fiscalía 'salva' a un alto cargo del Gobierno investigado por retirar una licencia de fuel

Biomar ha topado con la Fiscalía. El Ministerio Público ha pedido archivar la causa contra el subdirector general de Hidrocarburos, José Luis Cabo, al no apreciar indicios de prevaricación administrativa. La operadora se querelló contra el alto cargo del Gobierno en junio del año pasado, tras perder la licencia por no registrar en tiempo y forma los certificados que acreditan que el 10,5% del carburante que vendía era de origen verde. Los datos habían desaparecido de la plataforma Sicbios por «un problema informático»