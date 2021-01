La Fiscalía recurre la absolución del comisario Villarejo por denuncia falsa contra el ex director del CNI

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que el pasado 25 de enero absolvió al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo. El Ministerio Público reclamaba un año de prisión y una multa.Por su parte, la Abogacía del Estado acusaba a Villarejo no sólo de denuncia falsa, sino también de calumnias a Sanz Roldán e injurias al CNI. De todo fue absuelto Villarejo. La Abogacía, que estaba personada en nombre del CNI, aún no ha decidido si recurre o no la decisión.