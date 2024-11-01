Fiscalía pide 27 años para un mosso por engañar a una mujer con discapacidad para violarla

Fiscalía solicita 27 años de prisión para un mosso acusado de agredir sexualmente a la pareja de su hijastro, una joven con una discapacidad psíquica reconocida de un 55% en el momento de los hechos, tras urdir un complejo plan para engañarla. En el juicio, que ha empezado este miércoles en la sección 3 de la Audiencia de Barcelona, el Ministerio Público lo acusa de un delito continuado de agresión sexual con abuso de situación mental y penetración y un delito de pornografía en cuya elaboración han sido utilizadas personas con discapacidad.