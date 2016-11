4 meneos 12 clics

3 anónimos 1 1 compartir:

actualidad karma: 15

La historia del hijo de Tita Cervera no ha convencido a la Fiscalía que le pide dos años y el pago de 1,2 millones de euros por defraudar a Hacienda al considerar que no declaró 1,4 millones de euros que percibió en exclusivas, alegando que vivía en Andorra, algo que han comprobado que no es cierto. Ya tenía otra causa abierta por el mismo caso lo que dificulta llegar a un acuerdo para no ing