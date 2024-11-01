edición general
La Fiscalía mantiene la acusación contra un padre en Jaén pese a que su hija niega haber sido violada

El Ministerio Público pide 34 años de cárcel por dos delitos de agresión sexual y uno de abusos, mientras la joven sostiene que denunció presionada por su madre y

capitan__nemo #2 capitan__nemo
Entonces es una de esas denuncias falsas.
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
