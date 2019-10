La Fiscalía denuncia a Valcárcel por hasta cuatro presuntos delitos con la desaladora

El expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular ofreció cobertura a la adquisición de la desaladora de Escombreras en condiciones de apariencia tremendamente gravosa para las arcas públicas. No en vano, la Administración regional aceptó abonar 600 millones de euros por la producción de agua en el plazo de 25 años, con una cláusula llamada 'take or pay' que garantizaba los pagos incluso en el caso de que no desalara ni una gota.