edición general
4 meneos
3 clics
La Fiscalía archiva la denuncia de las víctimas del cribado de cáncer por la supuesta manipulación de mamografías

La Fiscalía archiva la denuncia de las víctimas del cribado de cáncer por la supuesta manipulación de mamografías

El Ministerio Público archiva la denuncia de AMAMA y avala la explicación del Gobierno andaluz: tras el escándalo de los cribados, una "avalancha" de consultas de pruebas colapsó el sistema informático de Salud, pero no se ha detectado indicios de borrado de historiales clínicos de las afectadas.

| etiquetas: fiscalia , cribado , cancer , archivo , mamografias , andalucía
4 0 1 K 39 actualidad
4 comentarios
4 0 1 K 39 actualidad
TonyStark #3 TonyStark *
edit
1 K 16
#4 Ovidio
La fiscalía es facha
0 K 10
alcama #1 alcama *
¿De quien depende la Fiscalía?

Dejad de usar a las victimas para rascar 4 votos, miserables
1 K -8

menéame