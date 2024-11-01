La Fiscalía advierte un delito de agresión sexual y pide dos años de libertad vigilada para dos alumnos de la Escuela de Tauromaquia

La Diputación retoma las clases este miércoles sin tener aprobado el protocolo antiacoso y sin aclarar si los dos alumnos darán clase o se les aplica la suspensión prevista por falta grave, mientras que la menor ha tenido que notificar su baja "por la falta de medidas de protección y la inacción institucional". La Fiscalía de Menores de Salamanca ha solicitado dos años de libertad vigilada por un presunto delito de agresión sexual contra una menor de 12 años, a la que habrían acosado a través de redes sociales con fines sexuales