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La Fiscalía advierte un delito de agresión sexual y pide dos años de libertad vigilada para dos alumnos de la Escuela de Tauromaquia

La Fiscalía advierte un delito de agresión sexual y pide dos años de libertad vigilada para dos alumnos de la Escuela de Tauromaquia

La Diputación retoma las clases este miércoles sin tener aprobado el protocolo antiacoso y sin aclarar si los dos alumnos darán clase o se les aplica la suspensión prevista por falta grave, mientras que la menor ha tenido que notificar su baja "por la falta de medidas de protección y la inacción institucional". La Fiscalía de Menores de Salamanca ha solicitado dos años de libertad vigilada por un presunto delito de agresión sexual contra una menor de 12 años, a la que habrían acosado a través de redes sociales con fines sexuales

| etiquetas: escuela de tauromaquia , salamanca , agresión sexual a menores
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4 comentarios
6 2 0 K 84 actualidad
#4 Leon_Bocanegra
Es que si no violan se extinguen.
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Cuñado #1 Cuñado
Y el gobierno mira para otro lado con los alumnos de las escuelas de tauromaquia. Las estadísticas están ahí y son irrebatibles: hoy ha habido más delitos sexuales en las escuelas de tauromaquia que en otras escuelas. Y después que por qué sube Vox.
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#3 Sacapuntas
#1 Vox sube porque dice que son mejores las Escuelas de Tauromaquia que los Programas para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí que imparten en Talayuela. Los futuros toreros tienen que demostrar que esa España cañï que tanto añora la ultraderecha sigue siendo la reserva machista de occidente.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Libertad vigilada? Al toro ponía yo a vigilarlos, pero sin estoques, espadas, picaores ni ná
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menéame