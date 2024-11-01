edición general
La fiscal superior de Madrid incrimina a García Ortiz en el filtrado de correos

#2 Cincocuatrotres
Si a lo que dice la fiscal superior de Madrid le sumas la espantada y presentación ante notario de Lobato, que no quería verse salpicado y le sumas a los que vieron escondidito al fiscal borrando datos y lo que saldrá, pues hay cositas que incriminan al fiscal de Sanchez
2
#4 oceanon3d
#2 Si; lo que tu digas ... pero la realidad es que no hay ni una sola prueba.

"a los que vieron escondidito" ...¿en el retrete del ministerio fiscal con el dedo con el que se limpio el culo, aun manchado, borrando de su movil las pruebas? ¿o es una invención florida tuya esta gran frase?. Y no es el fiscal de Sanches sino el fiscal general de España.
3
#5 Cincocuatrotres
#4 Lobato lo vio claro y se fue como una flecha a notaría a certificar que el no tenía nada que ver, se lo olió a tiempo
0
#6 oceanon3d
#5 No te voy hablando de bulos, y de normas de Menéame, porque esto tuyo no llega ni a eso ... creo que solo estas "confundido" en los acontecimientos . Revisa tus fuentes; estas mezclado peras con manzanas en un sin sentido. Sin acritud.
1
#9 Cincocuatrotres
#6 no incriminala fiscal al fiscal? O es un bulo?, si ella le incrimina bulo no es.
0
#1 alfon_sico
Con o sin pruebas?
1
#3 oceanon3d
#1 Sin pruebas ..solo una sensación le ha dicho al jurado.

Que sean enemigos declarados a muerte desde hace casi una década no tiene nada que ver xD xD xD
3
#8 pepel
Esa es una bruja; tener que trabajar junto a una persona así, es para pedir la cuenta.
0
#7 Tecar
O tiene poder y le gusta usarlo, o esconde algo o alguien, o tiene alguna ambición, o definitivamente tiene alguna deficiencia cognitiva, por lo que después de esto no sé si es válida para el cargo que ocupa.
0

