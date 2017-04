El fiscal Moix, a la defensiva : "Eso se lo debería preguntar a Ignacio González”

Dice que no es su "amigo" y que el hecho de que esté imputado demuestra su independencia. Le preguntan por la cantidad de filtraciones que recibían González y su entorno sobre la evolución del proceso, hasta el punto de que el juez tuvo que autorizar la instalación de un micrófono en el despacho de González, a lo que Moix responde que “a la Fiscalía no le constan las filtraciones, es más, no sería capaz de asegurarlo, pero el micrófono no se coloca por las filtraciones sino como consecuencia de la investigación que se estaba realizando”.