3
meneos
6
clics
La firma de hipotecas se dispara a máximos en 14 años
En el primer semestre de 2025 se firmaron un total de 243.257 préstamos para comprar casas, un 25% más respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra más alta desde 2011.
|
etiquetas
:
vivienda
,
hipoteca
3
0
1
K
9
actualidad
8 comentarios
#5
pepel
#0
www.meneame.net/story/hipotecas-disparan-maximos-14-anos-escasez-vivie
0
K
18
#8
Dakitu_Dakitu
#5
No lo sabía.
0
K
7
#6
el_gran_reset
*
los inmigrantes necesitan comprar casas, no tienen otra opción
0
K
16
#7
Tontolculo
El repunte anotado entre enero y junio responde a una doble palanca, según indican los expertos: la crisis de oferta en el mercado residencial y la relajación de los tipos de interés. La primera arrastra a muchos interesados a comprar cuanto antes por el miedo de que la disponibilidad mengüe y los precios sigan escalando. La segunda ha reabierto el apetito y amplificado las posibilidades tras varios años de endurecimiento de la financiación.
0
K
10
#1
Torrezzno
*
Loj fondoh de invercion. Er vlad estone eze
0
K
8
#2
Dakitu_Dakitu
*
Gente que ahorra y que no se gasta el dinero en Netflix, viajes, iPhones, ropa, bares, restaurantes, discotecas, etc, que conocen los avales ICO, etc.
0
K
7
#4
nemesisreptante
#2
comida
1
K
25
#3
Fartis
Sale mas barata una hipoteca que un alquiler.
0
K
6
