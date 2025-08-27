edición general
3 meneos
6 clics
La firma de hipotecas se dispara a máximos en 14 años

La firma de hipotecas se dispara a máximos en 14 años

En el primer semestre de 2025 se firmaron un total de 243.257 préstamos para comprar casas, un 25% más respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra más alta desde 2011.

| etiquetas: vivienda , hipoteca
3 0 1 K 9 actualidad
8 comentarios
3 0 1 K 9 actualidad
Dakitu_Dakitu #8 Dakitu_Dakitu
#5 No lo sabía.
0 K 7
#6 el_gran_reset *
los inmigrantes necesitan comprar casas, no tienen otra opción
0 K 16
Tontolculo #7 Tontolculo
El repunte anotado entre enero y junio responde a una doble palanca, según indican los expertos: la crisis de oferta en el mercado residencial y la relajación de los tipos de interés. La primera arrastra a muchos interesados a comprar cuanto antes por el miedo de que la disponibilidad mengüe y los precios sigan escalando. La segunda ha reabierto el apetito y amplificado las posibilidades tras varios años de endurecimiento de la financiación.
0 K 10
Torrezzno #1 Torrezzno *
Loj fondoh de invercion. Er vlad estone eze
0 K 8
Dakitu_Dakitu #2 Dakitu_Dakitu *
Gente que ahorra y que no se gasta el dinero en Netflix, viajes, iPhones, ropa, bares, restaurantes, discotecas, etc, que conocen los avales ICO, etc.
0 K 7
Fartis #3 Fartis
Sale mas barata una hipoteca que un alquiler.
0 K 6

menéame