Por qué en Finlandia renunció todo el gobierno

Un gobierno que renuncia en pleno por no poder implementar una de sus políticas no es algo que se ve todos los días. Pero eso fue lo que hizo todo el gabinete de gobierno de Finlandia este viernes, luego de fracasar en sus intentos de reformar el sistema de salud y bienestar social del país. El anuncio fue hecho por el propio primer ministro, Juha Sipila, quien se declaró "tremendamente decepcionado" por no haberlo logrado. Su gobierno, sin embargo, permanecerá en el poder de forma interina hasta que se celebren las elecciones